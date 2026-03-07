"Прекратите это": Орбан заявил, что получил послание с угрозами Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил послание с угрозами украинского президента Владимира Зеленского.
Как пишет ТАСС, Орбан предупредил, что с помощью шантажа Украина ничего не добьется от Венгрии.
"Это не сработает, прекратите это. Это Венгрия. Венгров нельзя шантажировать, и мне нельзя угрожать", - заявил премьер в видеообращении на телеканале М1.
Также Орбан потребовал от Зеленского прекратить нефтяную блокаду и обеспечить поставки нефти в Венгрию.
"Вместо угроз и шантажа проявите к венграм уважение, которого мы заслуживаем", - добавил он.
Ранее венгерская оппозиция выразила возмущение угрозами Зеленского расправиться с Орбаном. Также на угрозы венгерскому премьеру отреагировали в Кремле.