Трамп примет лидеров стран Латинской Америки

Американский президент Дональд Трамп примет лидеров ряда стран Латинской Америки, идеологически близких Вашингтону.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство EFE, встреча получила название "Щит Америк" и пройдет в субботу в Майами. В ней примут участие главы Аргентины, Боливии, Гондураса, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Сальвадора, Эквадора, а также избранный президент Чили.

Кроме этого, приглашения получили лидеры Бразилии, Колумбии и Мексики. На встрече планируется обсуждение проблем безопасности, нелегальной миграции, организованной преступности в странах Латинской Америки, а также противодействия влиянию Китая на американском континенте.

Напомним, на этой неделе Трамп объявил, что США прекращают всю торговлю с Испанией.