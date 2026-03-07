Глава СК придал ускорение делу о нарушении прав работников свердловского депо

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование нарушения трудовых прав жителей Среднего Урала.

Как сообщает Информационный центр СК России, в ведомство обратилась жительница Свердловской области, которая выразила свое несогласие с ходом установления обстоятельств нарушения трудовых прав работников депо. Женщина долгое время работала в организации, однако с марта по август прошлого года ей частично не была выплачена зарплата.

При этом обращения к работодателю результатов не принесли, а мер к погашению задолженности не принято. Отмечается, что в аналогичной ситуации оказались и другие сотрудники, а расследование приняло затяжной характер.

Как уточнили в СК, уголовное дело по данному факту расследуется с августа прошлого года. Александр Бастрыкин поручил руководителю СК России по Свердловской области Богдану Францишко ускорить расследование и представить доклад о его результатах.

Напомним, ранее глава СКР затребовал доклад по ситуации в свердловском ребцентре, где могли годами истязать детей.