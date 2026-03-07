Yves Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в России

Известный люксовый бренд Yves Saint Laurent зарегистрировал в РФ товарный знак. Несколько лет назад он покинул российский рынок.

Как пишет ТАСС, заявка на регистрацию товарного знака подана из Франции от компании "Ив Сэн-Лоран парфюмс". Как следует из базы Роспатента, знак регистрируется по одному классу (№3) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – "парфюмерная продукция".

В марте 2022 года часть французских люксовых брендов и групп компаний объявили о приостановке деятельности в России на фоне ситуации на Украине. Среди них была группа Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent.

Ранее стало известно, что Dior планирует возобновить работу в Москве через два года.