США пытаются срочно заменить радар в Иордании, поврежденный иранским беспилотником

США пытаются в срочном порядке заменить радар системы противоракетной обороны THAAD в Иордании, поврежденный в ходе атаки иранского беспилотника.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на газету The Wall Street Journal, радар является критически важным компонентом наземной системы ПРО, которая способна перехватывать иранские баллистические ракеты. Отмечается, что без него территория королевства, где размещена крупнейшая на Ближнем Востоке группировка американских истребителей, будет уязвима для атак.

По оценкам источников в оборонном ведомстве, стоимость радиолокационной станции AN/TPY-2 составляет от 500 млн до 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что система противовоздушной обороны США и Израиля показала свою неспособность эффективно отражать атаки иранских беспилотников и ракет. Также отмечалось, что Иран применит против Соединенных Штатов и Израиля ракеты новых поколений.