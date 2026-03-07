Мэр Хабаровска Сергей Кравчук в канун 8 марта поздравил выдающихся жительниц города

В канун Международного женского дня в Городском дворце культуры состоялась торжественная церемония чествования хабаровчанок. Мэр краевой столицы Сергей Кравчук, депутат Государственной думы РФ Максим Иванов и председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов поздравили женщин, которые внесли значимый вклад в в развитие города. Особая благодарность прозвучала в адрес матерей и жен участников специальной военной операции.

«Хабаровск - это город с сильным характером, и этот характер во многом формируете вы, наши дорогие женщины. В канун 8 марта мы чествуем тех, кто своим трудом делает наш город краше, и тех, кто хранит тепло домашнего очага. Особые слова благодарности я хочу адресовать мамам и женам наших защитников. Вы воспитали настоящих героев, и ваше мужество, ваша вера и поддержка сегодня важны как никогда. Мы сделаем все возможное, чтобы вы всегда чувствовали нашу заботу и опору. Пусть этот весенний праздник принесет в ваши дома радость, мир и благополучие», - пожелал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава Хабаровска вручил Благодарственные письма мамам, воспитавшим героев - участников СВО, прошло награждение хабаровчанок, внесших значительный вклад в развитие города.

Торжественный вечер завершился праздничным концертом, на котором творческие коллективы города показали свое искусство.