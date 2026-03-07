Зимний футбол: "Урал" перенес матч с "Арсеналом" со стадиона в манеж

Екатеринбургский ФК "Урал" объявил, что ближайший домашний матч Первой лиги проведет не на родном стадионе, а в манеже.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, игра 24-го тура чемпионата против тульского "Арсенала" состоится под крышей манежа на улице Фестивальная, 10. Дата и время матча остались неизменными – 15 марта в 13:30.

"Решение принято в связи с экстремальными погодными условиями на Урале – именно они не позволили задействовать "Екатеринбург Арену", несмотря на все приложенные усилия", - заявили в уральском клубе.

О билетной программе на игру с "Арсеналом" там пообещали рассказать в ближайшее время.

Стоит отметить, что в марте уральских футболистов ждет еще один домашний матч – против красноярского "Енисея". Где пройдет эта встреча, пока неизвестно.

Ранее Накануне.RU подробно рассказывало, как ведется работа по подготовке поля "Екатеринбург Арены" после зимней паузы.