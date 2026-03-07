В российских аэропортах сняли ограничения на полеты, введенные ночью

Утром 7 марта сразу в нескольких российских аэропортах сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились минувшей ночью. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Волгоград, Калуга (Грабцево), Пенза, Саратов (Гагарин), Ульяновск (Баратаевка). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства.

Также ограничения на полеты сняты в воздушных гаванях городов Самара (Курумоч), Бугульма, Казань и Нижнекамск (Бегишево). В Росавиации уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, на этой неделе два крупнейших аэропорта Краснодарского края приостанавливали свою работу. Речь идет об авиагаванях Сочи и Краснодара.