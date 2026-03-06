В Нижнем Новгороде подросток погиб при обрушении кровли заброшенного здания

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате обрушения крыши в заброшенном здании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 6 марта 2026 года подростки находились в заброшенном здании на улице Станционной города Нижнего Новгорода, где произошло падение крыши. Один их несовершеннолетних получил травмы, в результате чего погиб на месте происшествия, состояние других подростков уточняется.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального СК России, которые в настоящее время продолжают работать на месте. Кроме того, допрашиваются свидетели и назначаются экспертизы. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства регионального следственного управления.

В ходе расследования будет дана правовая оценка мерам, принятым в целях консервации заброшенного здания и ограничения к нему доступа посторонних лиц.

Проверку инцидента также проводит прокуратура. В ведомстве сообщили, что в рамках проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также требований закона при консервации неэксплуатируемых объектов.