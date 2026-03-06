Из украинского плена вернулись еще трое военнослужащих из Пермского края

В ходе второго дня обмена пленными из Украины в Россию возвращены трое военнослужащих из Пермского края. Об этом сообщил краевой омбудсмен Игорь Сапко на своей странице в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня в рамках Женевских договоренностей состоялась вторая часть обмена военнопленными по формуле 300 на 300, вернулись домой сразу трое наших земляков — бойцы из Соликамска, Краснокамска и Красновишерска", — написал омбудсмен.

Накануне из украинского плена вернулись двое военнослужащих из Прикамья — жители Чусового и Березников.