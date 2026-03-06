06 Марта 2026
Наука и техника В России Тверская область
Фото: Накануне.RU

Тайник из прошлого: в Торжке нашли золотой клад 1917 года

Эксперты Института археологии РАН подвели итоги исследования крупного собрания золотых монет, которое обнаружили в Тверской области.

Находка 2025 года, по мнению ученых, неразрывно связана с драматическими переменами в жизни страны начала прошлого века. Ценный артефакт нашли во время охранных раскопок на левом берегу Торжка, где планировалось строительство жилого здания. В обычном глиняном сосуде-кандюшке хранилось около 400 золотых изделий, общая номинальная стоимость которых в дореволюционный период достигала четырех тысяч рублей.

Как отметила руководитель Новоторжского археологического отряда Наталья Сарафанова, основная часть коллекции была отчеканена в эпоху Николая II. Исследователи полагают, что клад спрятали в разгар революционных потрясений 1917 года. Подобные находки специалисты называют "возвратными": владельцы осознанно укрывали свои сбережения в надежде забрать их после стабилизации обстановки, однако по трагическим или иным причинам так и не смогли этого сделать.

Детальный анализ показал широкий временной охват накоплений. Самый старинный экземпляр в наборе относится к 1848 году, периоду правления Николая I. При этом костяк клада формируют золотые монеты достоинством в десять рублей, а наиболее поздний чекан датируется 1911 годом. Обнаружение такого массива драгоценного металла на территории бывшего Дмитриевского конца стало важным событием для изучения истории региона в переломный момент российской государственности.

