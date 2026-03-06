КСИР заявил об ударе возмездия за атаку на начальную школу в Минабе

Иран 6 марта нанес удары по американским и израильским целям, чтобы отомстить за атаку на начальную школу для девочек в Минабе.

Как сообщает Корпус стражей Исламской революции (КСИР), ракетные удары были нанесены по американским и израильским базам в Персидском заливе. Атакам подверглись также Тель-Авив, аэропорт Бен-Гурион и военные центры в Хайфе, пишет RT.

Агентство Tasnim сообщало, что Иран запустил сверхтяжелые баллистические ракеты средней дальности Khorramshahr-4, а также гиперзвуковые ракеты Fattah.

Напомним, школа для девочек в городе Минаб на юге Ирана попала под удар 28 февраля — в день начала военной операции США и Израиля. По последним данным, погибла 171 школьница. Еще около 100 человек получили ранения. В ООН заявили, что считают необходимым провести разбирательство в связи с трагедией.

Газета The New York Times сообщает, что удар по школе мог быть частью операции американских ВВС против расположенной рядом базы ВМС КСИР. Издание провело собственный анализ спутниковых снимков.