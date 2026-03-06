Быстрее врача в 6 раз: ИИ научился находить болезни зубов за 4 минуты

Ученые из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода сравнили, как искусственный интеллект и опытные стоматологи находят патологии на снимках челюсти. Эксперимент показал, что цифровая система Diagnocat справляется с диагностикой быстрее и точнее людей, сообщает "Газета.Ru".

Программа изучила 3200 участков зубов и в передней части челюсти не совершила ни одной ошибки. В сложных боковых зонах нейросеть ошибалась в 5% случаев, тогда как врачи со стажем 13 лет допускали промахи в 7% ситуаций. При этом компьютер тратил на анализ снимка всего 4 минуты вместо 25 минут, которые требовались медикам.

Несмотря на скорость, алгоритм иногда давал сбои: в 12% случаев он пропускал кариес или путал корни зубов с имплантатами.

Профессор Роман Розов из ПСПбГМУ имени Павлова отметил, что такие технологии станут отличным подспорьем для врачей при высокой нагрузке. Однако ученые уверены, что ИИ не заменит специалиста. Окончательный диагноз и план лечения по-прежнему определяет врач, используя нейросеть лишь как надежного помощника.

Кстати, новосибирские ученые создали бесконтактный глюкометр, который определяет уровень сахара в крови по составу пота без уколов и игл. Устройство в виде небольшого корпуса наклеивается на спину и выдает точный результат уже через несколько минут, даже если человек просто отдыхает.