В Max утверждают, что любой человек не может получить доступ к файлам из приватных чатов мессенджера

Администрация мессенджера Max заявила, что информация о возможности доступа любого человека к любым фото в частной переписке мессенджера является "вбросом". Некие "специалисты по кибербезопасности и эксперты мессенджера" удостоверились, что личные фото никому недоступны, пишут "Ведомости" со ссылкой на слова представителя Max.

Ранее на портале Pikabu появился пост о том, что все медиафайлы, что загружается в Max, могут быть доступны всем людям и без авторизации. Доступ к ссылке на фото якобы можно подобрать через Web-версию.

В Max говорят, что все данные пользователей "надежно защищены".

Издание "Hi-Tech Mail" (принадлежит VK – разработчику Max) пишет: "Hi-Tech Mail проверил информацию и убедился, что у каждого фото есть уникальная ссылка, зная которую, можно просмотреть изображение, не открывая Max".

Стоит отметить, что у Telegram такой "фишки" нет.