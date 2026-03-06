Прокуратура вмешается в историю с избиением школьника в Нижнем Тагиле сверстницей

В Нижнем Тагиле прокуратура проведет проверку после новости об избиении школьника сверстницей.

Инцидент произошел 5 марта в МБОУ СОШ № 45 во время перемены. По предварительной информации, ученица 6-го класса нанесла ученику параллельного класса несколько ударов по голове и туловищу. Как ранее сообщал "Инцидент Нижний Тагил", школьник сказал что-то неприятное про родителей девочки. Сначала возникла словесная перепалка, но после девочка выволокла мальчика из класса и избила.

По неподтвержденной информации, у мальчика может быть перелом или смещение челюсти.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит достоверность опубликованной информации и установит обстоятельства инцидента между подростками.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними и пресечению их противоправных действий. Будут опрошены директор и сотрудники школы для установления, какая профилактическая работа ведется с подростками в образовательном учреждении. Органами прокуратуры будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.