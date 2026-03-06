Суд оставил в силе приговор фигурантам дела об отравлении "Мистером сидром"

Самарский областной суд оставил без изменения приговор двум осужденным по уголовному делу о массовом отравлении напитком "Мистер сидр".

Как сообщает ТАСС, адвокаты просили суд смягчить наказание, убрав квалификацию преступления как совершенного группой лиц по предварительному сговору.

В сентябре 2025 года производителей сидра Артема Айрапетяна и Анара Гусейнова приговорили к 8 и 9 годам колонии общего режима соответственно.

В 2023 году суррогатным сидром в России отравились более 100 человек, 50 погибли. Полицейские выяснили, что напиток изготавливался из спирта, украденного со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия хранилась на складе с 2012 г. после того, как была изъята во время проверки. Свыше 70 000 литров "Мистера сидра" было изъято по всей стране.