Из-за войны на Ближнем Востоке в России могут сильно подорожать овощи и фрукты

Война на Ближнем Востоке для России может обернуться кризисом на рынке овощей и фруктов. Стоимость этих продуктов может вырасти на 60%, а некоторые и вовсе пропадут с полок магазинов, пишет Telegram-канал Baza.

Так, проблемы могут возникнуть с поставкой продуктов из Ирана: вишни, черешни, фиников, слив, персиков, фисташек. Власти Ирана уже объявили, что временно запрещают экспорт всех видов продовольствия. По информации торгпредства РФ в Иране, эта мера затронет более 60% всех поставок Исламской Республики в Россию.

Участники рынка говорят, что стоимость рейсов фур из Ирана в Россию вырастет в 2-3 раза, но водители уже массово отказываются ехать по маршруту за любые деньги – это просто опасно. На пограничных пропускных пунктах скапливаются машины беженцев, товары портятся.

Импортеры иранского продовольствия предупреждают, что в цене вырастут и овощи: перец, салат айсберг, баклажаны, помидоры и кабачки.