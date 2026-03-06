В Екатеринбурге возобновляют прямые авиарейсы в Геленджик

"Уральские авиалинии" объявили о возобновлении прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Геленджиком после полугодового перерыва.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиакомпании, начиная с 30 апреля 2026 года полеты будут осуществляться ежедневно по следующему расписанию:

Екатеринбург – Геленджик: вылет в 6:55;

Геленджик – Екатеринбург: вылет в 9:50.

Также с 25 апреля "Уральские авиалинии" приступят к выполнению ежедневных перелетов из Геленджика в столичный аэропорт Домодедово.

Напомним, авиакомпания возобновила рейсы в Геленджик в июле 2025 года. Но уже в сентябре полеты были прекращены.