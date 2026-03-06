Туризм в тупике: спрос на заграничные поездки сократился в разы

Российская туристическая отрасль переживает серьезный спад на фоне дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и блокировки региональных воздушных гаваней. Как сообщает "Ъ", ссылаясь на аналитику агрегатора "Слетать.ру" и профильных участников рынка, востребованность заграничных путевок резко пошла на убыль.

Согласно свежим отчетам, в первые дни марта 2026 года количество покупок туров упало почти на треть по сравнению с предшествующей неделей. Если сопоставлять текущие цифры с аналогичным периодом 2025 года, снижение составило 22%. Еще более тревожную динамику фиксируют в агентстве "Русский экспресс", где реализация путевок сократилась на 65% относительно начала февраля. Эксперты Travelata добавляют, что из-за территориальной близости к очагу напряженности россияне практически перестали рассматривать Египет как место для отдыха.

Главным фактором негативных перемен стало разрушение привычной логистики. Аэропорты Ближнего Востока выполняли роль ключевых пересадочных узлов для половины туристов, летевших на Занзибар, Мальдивы или в Шри-Ланку. Представитель "Интуриста" Дарья Домостроева подчеркивает, что такие маршруты были вдвое дешевле прямых рейсов и славились качественным сервисом. Теперь же из-за невозможности транзита цены на авиаперелеты начали стремительно расти.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин напоминает, что весна всегда считалась сезоном максимальной активности для данного региона. Полная остановка бронирований по этим направлениям потянула за собой вниз всю рыночную статистику, сделав зарубежные поездки финансово обременительными и логистически сложными для большинства граждан.

Ранее сообщалось, что финансовые потери российских турфирм из-за событий на Ближнем Востоке скоро достигнут 3 млрд рублей, при этом зарубежные партнеры отказываются возвращать депозиты, что вынуждает отрасль просить доступа к резервным фондам.