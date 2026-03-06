В Екатеринбурге осужден "инкассатор", похитивший у пенсионера более 16 млн рублей

В Екатеринбурге вынесен приговор жителю города, похитившему у пенсионера миллионы рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в марте 2025 года телефонные мошенники позвонили пожилому жителю уральской столицы и заявили о попытках хищения с его банковского счета. Аферисты убедили пенсионера снять деньги и передать "инкассатору" якобы для внесения на баланс Росфинмониторинга.

Мужчина снял более 16 млн рублей. "Инкассатором" оказался молодой человек 1998 года рождения, который забрал приготовленные купюры и скрылся. В дальнейшем он передал миллионы своему сообщнику во время личной встречи, после чего был задержан.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил мошеннику 4,5 года колонии строгого режима. Также с него взыскана сумма причиненного пенсионеру ущерба.

