Власти намерены ввести отработку выпускников строительных вузов?

Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рекомендовал Минстрою, Минпросвещения и Минобрнауки ввести обязательную отработку по специальности для выпускников строительных вузов. Об этом говорится в проекте рекомендаций круглого стола комитета на тему "Развитие кадрового потенциала строительной отрасли". Речь идет о бюджетниках.

Ранее зампредседателя комитета Александр Высокинский сообщил, что строительная отрасль России испытывает серьезный дефицит кадров, который составляет 20-30%. Среди рабочих специальностей большая нехватка слесарей-сантехников, электромонтажников, электрогазосварщиков, бетонщиков, монтажников, каменщиков, машинистов крана и др.

Осенью 2025 года министр строительства России Ирек Файзуллин призвал ввести обязательную отработку для выпускников строительных вузов. По его мнению, бизнес в этом тоже заинтересован.

В 2025 году была введена обязательная трехлетняя отработка выпускников медицинских вузов. То же самое предлагалось и для педагогических, но пока решено этого не делать, власти уповают на целевой набор и совместительство.