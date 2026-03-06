Жителей УрФО просят предлагать идеи для благоустройства в 2027 году

Жителей Уральского федерального округа просят предлагать идеи по проектам благоустройства родного города. Лучшие попадут в перечень объектов для Всероссийского голосования, которое стартует 21 апреля, а проекты-победители будут реализованы уже в следующем году.

"Внесение предложений по благоустройству территорий – это отличная возможность поддержать развитие родного города и лично поучаствовать в его преображении. Делитесь своими мыслями, предлагайте проекты. Каждая ваша идея – важный шаг к процветанию нашей страны", – обратился к жителям УрФО полномочный представитель президента Артем Жога.

Идеи принимаются до 25 марта. Предложения могут внести граждане от 14 лет на платформе обратной связи на портале Госуслуг.

Напомним, что в 2025 году во Всероссийском голосовании было представлено 452 объекта из 130 муниципальных образований УрФО, в проекте приняли участие свыше 2,1 млн жителей округа.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о благоустройстве уральской столицы и реализации программы "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Он также напомнил, что конкурс проходит ежегодно и призвал екатеринбуржцев принять активное участие в выборе одной из 17 представленных территорий, которая может претендовать на преображение в 2027 году.