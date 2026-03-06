Глава Южного Урала поручил не затягивать с уборкой снега

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раздал поручения из-за мощного снегопада.

"Большой объём снега на улицах. Его необходимо оперативно вывезти. Ставлю задачу муниципальным образованиям, дорожным службам, управляющим компаниям решить эту задачу оперативно", - сказал Текслер в видеообращении в канале в Max.

Ранее в мэрии Челябинска прошла встреча с представителями основных управляющих компаний. Глава города Алексей Лошкин назвал ключевые проблемы: скопление снега во дворах и наледь на кровлях.

"Снега выпало очень много и, по прогнозу, на следующей неделе снегопады продолжатся. На уборку дорог сейчас выводится резервная техника дорожных подрядчиков. Фиксируют случаи невывоза мусора из-за нерасчищенных дорог. А впереди – праздничные дни, к которым нужно подготовиться и навести порядок", – подчеркнул градоначальник.