Житель Нижневартовска задержан по подозрению в финансировании терроризма

Житель Нижневартовска задержан по подозрению в финансировании терроризма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело возбуждено в отношении вартовчанина 1975 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма).

По версии следствия, обвиняемый, разделяя идеологию террористического сообщества, оказал указанной структуре материальную помощь с целью совершения его участниками противоправной деятельности на территории Российской Федерации. Фигурант был задержан следователями и сотрудниками УФСБ России по Тюменской области при силовой поддержке ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО-Югре.

По ходатайству следователя решением суда обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Санкция ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает от восьми лет до пожизненного лишения свободы.