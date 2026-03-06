Дефицит сотрудников в России уходит?

Дефицит сотрудников в России заканчивается, самозанятые и предприниматели массово идут в наем, что с большой вероятностью приведет к падению зарплат.

Как пишет РБК, рынок труда в России меняется: самозанятые и бывшие предприниматели в условиях рисков активно ищут работу по найму. Часто они имеют кредиты, а значит, стеснены обязательствами, которые вынуждают их быстро находить работу и соглашаться на более низкую, но стабильную оплату труда.

Работодатели же видят в предпринимателях ценных сотрудников благодаря их бизнес-мышлению, ответственности и ориентации на результат. Они умеют быстрее принимать решения. Также бизнес заинтересован в притоке новых работников, чтобы снизить зарплаты. Этого вполне можно ожидать, что не коснется лишь тех, кто имеет узкоспециализированные навыки. Поэтому повышение окладов будет точечным и только для самых востребованных специалистов.

По данным конца 2025 года, около 70% работающих россиян хотели бы сменить работу, большей частью из-за зарплаты. Во всех отраслях сохраняется огромный дефицит кадров, в том числе в образовании, здравоохранении, МВД, что связано именно с низкими зарплатами.