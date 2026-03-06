В России растут сокращения чиновников, медиков и педагогов

В четвертом квартале 2025 год сокращения сотрудников в России выросли на 59% в годовом выражении – до 32,6 тыс. человек, передают "Ведомости" со ссылкой на доклад "Росстата" "Социально-экономическое положение России" за январь 2026 г. Увольнения, связанные с оптимизацией, нарастали в стране на протяжении всего года.

Также известно, в каких отраслях было больше всего сокращений: это государственное управление и обеспечение безопасности, социальное обеспечение, здравоохранение, социальные услуги, а также образование.

Уровень безработицы в России по итогам декабря 2025 года незначительно вырос, поднявшись до 2,2% с исторического минимума в 2,1%, зафиксированного в ноябре. ЦБ РФ отмечает, что несмотря на этот рост, рынок труда остается крайне напряженным. В начале 2026 года (январь) показатель закрепился на уровне 2,2%.