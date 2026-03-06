06 Марта 2026
Экономика Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Экономический совет ЛДПР: Убыль бизнеса ставит рекорды на фоне повышения налогов

Недавно стало известно, что Свердловская область вышла в лидеры по убыли бизнеса в России. В декабре 2025 года, на фоне объявленного старта реформы НДС для малого бизнеса, в регионе закрылись более 1,1 тыс. организаций, при этом новых было зарегистрировано всего 420. "Убыль" составила 699 компаний, и это оказался самый высокий показатель в стране, Средний Урал обогнал по нему даже столичные регионы.

На эту плачевную статистику в четверг, 5 марта, обратил внимание председатель Экономического совета ЛДПР, совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин на встрече с предпринимательским сообществом Екатеринбурга. Мероприятие проводил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который посетил уральскую столицу с визитом, сообщает Экономический совет ЛДПР в своем Telegram-канале.

По словам Константина Бабкина, убыль бизнеса в Свердловской области – показатель того, что ухудшаются условия работы малых предприятий. Эксперт считает, что нужны кредитные каникулы для бизнеса на УСН.

Слайд из презентации Константина Бабкина о денежно-кредитной политике в Свердловской области(2026)|Фото: презентация Константина Бабкина

Встреча Леонида Слуцкого с предпринимательским сообществом в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Ситуацию прокомментировал председатель Экономического совета ЛДПР Свердловской области, генеральный директор АО "Мультиклет" Борис Зырянов. Он обратил внимание, что Минфин делает ставку на то, чтобы собрать больше средств в казну при повышенных налогах, но в условиях массового закрытия предприятий эффект может быть обратный:

"Налоговое давление имеет свои естественные пределы, за которыми просто становится невозможно работать. И если малый бизнес сильно зажимают налогами, то он идет в гаражи. Этот процесс совершенно понятный, и потом уже вообще ничего не собрать. Поэтому, конечно, нужно думать и наперед. Да и, собственно, государству в любом случае выгодно, чтобы бизнес развивался, а не закрывался. Если бизнес развивается и создается много предприятий, то и рабочие места создаются, и объемы поступления налогов начинают расти".

И для многих предпринимателей выглядит странным, что в то время как растут налоги для бизнеса и он вынужден закрываться, прибыль банковского сектора ставит рекорды и доходит до 4 трлн рублей в год.

"Устойчивость банков нужна, но когда они начинают получать сверхприбыли, в то время как малые предприятия закрываются, это странно. Я даже не знаю, сколько из этих тысяч предприятий, которые были упомянуты [в статистике], закрылись, а сколько ушли в гаражи. Это вопрос. Так что, конечно, я не могу назвать это позитивным процессом, когда банки получают сверхприбыли, а промышленность нет. Мы и Экономический совет ЛДПР, который я возглавляю в Свердловской области, выступаем за то, чтобы промышленность развивалась. И это достаточно очевидные вещи. Но, видимо, не для всех", – заключил Борис Зырянов.

Теги: Убыль бизнеса, Экономический совет ЛДПР, Константин Бабкин, Борис Зырянов


