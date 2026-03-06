Экономический совет ЛДПР: Убыль бизнеса ставит рекорды на фоне повышения налогов

Недавно стало известно, что Свердловская область вышла в лидеры по убыли бизнеса в России. В декабре 2025 года, на фоне объявленного старта реформы НДС для малого бизнеса, в регионе закрылись более 1,1 тыс. организаций, при этом новых было зарегистрировано всего 420. "Убыль" составила 699 компаний, и это оказался самый высокий показатель в стране, Средний Урал обогнал по нему даже столичные регионы.

На эту плачевную статистику в четверг, 5 марта, обратил внимание председатель Экономического совета ЛДПР, совладелец "Ростсельмаша" Константин Бабкин на встрече с предпринимательским сообществом Екатеринбурга. Мероприятие проводил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который посетил уральскую столицу с визитом, сообщает Экономический совет ЛДПР в своем Telegram-канале.

По словам Константина Бабкина, убыль бизнеса в Свердловской области – показатель того, что ухудшаются условия работы малых предприятий. Эксперт считает, что нужны кредитные каникулы для бизнеса на УСН.

Ситуацию прокомментировал председатель Экономического совета ЛДПР Свердловской области, генеральный директор АО "Мультиклет" Борис Зырянов. Он обратил внимание, что Минфин делает ставку на то, чтобы собрать больше средств в казну при повышенных налогах, но в условиях массового закрытия предприятий эффект может быть обратный:

"Налоговое давление имеет свои естественные пределы, за которыми просто становится невозможно работать. И если малый бизнес сильно зажимают налогами, то он идет в гаражи. Этот процесс совершенно понятный, и потом уже вообще ничего не собрать. Поэтому, конечно, нужно думать и наперед. Да и, собственно, государству в любом случае выгодно, чтобы бизнес развивался, а не закрывался. Если бизнес развивается и создается много предприятий, то и рабочие места создаются, и объемы поступления налогов начинают расти".

И для многих предпринимателей выглядит странным, что в то время как растут налоги для бизнеса и он вынужден закрываться, прибыль банковского сектора ставит рекорды и доходит до 4 трлн рублей в год.

"Устойчивость банков нужна, но когда они начинают получать сверхприбыли, в то время как малые предприятия закрываются, это странно. Я даже не знаю, сколько из этих тысяч предприятий, которые были упомянуты [в статистике], закрылись, а сколько ушли в гаражи. Это вопрос. Так что, конечно, я не могу назвать это позитивным процессом, когда банки получают сверхприбыли, а промышленность нет. Мы и Экономический совет ЛДПР, который я возглавляю в Свердловской области, выступаем за то, чтобы промышленность развивалась. И это достаточно очевидные вещи. Но, видимо, не для всех", – заключил Борис Зырянов.