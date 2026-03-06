Четыре южноуральских музея получили поддержку ВТБ в рамках корпоративной программы

ВТБ совместно с благотворительным фондом «ВТБ-Страна» запустили первую корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России. Учреждениям в 15 регионах страны выделили 15 млн рублей. В Челябинской области гранты получили Каслинский историко-художественный музей, музей истории и культуры города Златоуста . краеведческий музей Копейска и Снежинский городской музей.

Проект призван усилить роль краеведческих музеев в сохранении культурного наследия, подчеркнуть локальную идентичность и привлечь внимание к традициям и самобытности разных народов. Так в Касли средства будут направлены на создание постоянной экспозиции работ скульптора А.В. Чиркина в его мастерской, в Златоусте планируется отреставрировать картины Д. Бурлюка "Осень" и неизвестного художника "Вельможа". В Снежинском городском музее планируется реализовать проект «Традиции Урала для современных женщин» - музей создает пространство для проведения лекций и мастер-классов для женщин 30-65 лет.

«В России больше трети музеев относятся к краеведческим. Но несмотря на широкую распространенность, они пока не могут составить конкуренцию крупным культурным институциям, а их деятельность нуждается в дополнительном финансировании. ВТБ больше 20 лет выступает меценатом ведущих музеев, таких как Эрмитаж, Петергоф, Третьяковская галерея. Новая программа банка – «Красота внутри. Краеведческие музеи России» – придаст небольшим региональным музеям дополнительный импульс для развития и реализации новых проектов», – отметила Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ и председатель совета фонда «ВТБ-Страна».



Еще одна задача программы – внедрение цифровых технологий для повышения доступности музейных коллекций для широкой аудитории и привлечения внимания молодого поколения к выставкам. В рамках направления ВТБ готов поддерживать проекты, которые создают новые форматы обмена культурным опытом: виртуальные туры и 3D-экспозиции, оцифровка архивных коллекций, запуск мобильных приложений и интерактивных киосков.



Первый этап программы уже реализован в 15 регионах: Республиках Тыва, Хакасия, Мордовия, Марий Эл, Калмыкия, Забайкальском крае, Ивановской, Брянской, Псковской, Рязанской, Амурской, Пензенской, Челябинской, Костромской и Калининградской областях. В 2026 году ВТБ планирует расширить географию проекта и охватить все регионы страны, увеличив объем поддержки. Финансирование осуществляется через благотворительный фонд «ВТБ-Страна». Для участия в новом этапе программы необходимо будет заполнить заявку на сайте организации. Старт приема заявок ожидается в апреле.