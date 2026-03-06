06 Марта 2026
Фото: Накануне.ru

Российский экспорт сжиженного природного газа меняет маршруты после атаки в Средиземноморье

Нападение на танкер "Арктик Метагаз" заставило российских экспортеров пересмотреть безопасность привычных морских путей. По информации Bloomberg, которую приводит Lenta.ru, сразу три судна с партиями сжиженного природного газа сменили курс и теперь следуют в Китай по безопасному, но значительно более длинному пути вокруг африканского континента. Еще один танкер, возвращающийся из Азии, замер у выхода из Суэцкого канала, опасаясь продолжать движение.

В общей сложности изменения затронули четвертую часть всего флота, который Россия использует для поставок СПГ со своих арктических заводов. Ранее сообщалось лишь об одном подобном маневре судна "Буран", принадлежащего компании "Новатэк".

Главным последствием смены маршрутов станет резкое снижение эффективности поставок в восточном направлении. Увеличение времени в пути напрямую сокращает количество рейсов, которые судно может совершить за год, что ведет к падению общих объемов экспорта. Ситуацию усугубляет и экономический фактор: Китай, оставаясь основным покупателем газа с подсанкционных российских проектов, требует за свои услуги максимально низкие цены. Таким образом, отечественные производители СПГ оказываются в тисках между растущими транспортными расходами и необходимостью предоставлять огромные скидки азиатским партнерам.

Ранее Министерство транспорта России сообщило о нападении украинского безэкипажного катера на танкер "Арктик Метагаз", который следовал с грузом из Мурманска. Инцидент произошел в Средиземном море рядом с территориальными водами Мальты, при этом атаку совершили со стороны ливийского побережья.

Теги: спг, корабли, экспорт,


