Власти Тюменской области не подтвердили госпитализацию трудовика после пожара

Департамент здравоохранения Тюменской области опроверг информацию о госпитализации мужчины-учителя из-за пожара в тюменской школе №27.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, бригаду "скорой помощи" вызвали уже после ликвидации пожара, медики на месте оказали помощь одному пациенту - ухудшение состояния здоровья напрямую не связано с продуктами горения.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили Накануне.RU, что по факту происшествия проводится прокурорская проверка. Прокуратура Восточного административного округа Тюмени организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности и соблюдения прав обучающихся школы.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.