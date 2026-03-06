США впервые выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине

США выступили против резолюции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), осуждающей атаки на энергетическую инфраструктуру Украины для снабжения АЭС. Это произошло впервые.

Документ осуждает атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, от которой зависит электроснабжение АЭС. В тексте отмечается, что это является угрозой ядерной безопасности. Но США не согласились с текстом резолюции, которая является избыточным документом и не способствует достижению мира, отметили американские представители.

Резолюция стала уже седьмой по счету, касающейся Украины, с начала СВО. И впервые США выступили против документа. Резолюцию также не поддержали Россия, Китай и Нигер, которые сочли ее проукраинской.

Она была принята голосами 20 стран, среди которых партнер России БРИКС Южная Африка. Еще 10 стран, включая Бразилию, Египет, Марокко и Саудовскую Аравию, воздержались.

Недавно США также воздержалась при голосовании по антироссийской резолюции на Генассамблее ООН. США впервые оказались в одной группе стран с Россией и Китаем.



