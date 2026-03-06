В Надыме в поликлинике Ямальской трассовой медсанчасти произошел пожар

В Надыме в поликлинике Ямальской трассовой медсанчасти произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Надымского района.

Сообщение о возгорании и сильном задымлении поступило в ЕДДС 5 марта, в 23.33.

Первые подразделения профильных служб, прибывшие на место, обнаружили открытое горение здания на площади 40 квадратных метров. Впоследствии площадь пожара расширилась до более 1000 квадратных метров. Локализовать огонь удалось только в 03.28.

По данным регионального МЧС, в тушении пожара были задействовано 53 человека личного состава и восемь единиц спецтехники. Пострадавших и погибших нет.

Причина пожара и ущерб будут устанавливаться после ликвидации последствий.