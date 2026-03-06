В Челябинске экстренная служба нарушила закон при госзакупках

В Челябинске антимонопольщики нашли нарушения при закупке, сделанной Областным государственным казенным учреждением "Центр обработки вызовов системы 112 – Безопасный регион".

Прошла внеплановая проверка электронных аукционов на оказание услуг по сопровождению и технической поддержке двух программных комплексов. Один называется "Система мониторинга специальных технических средств автоматической фото-видеофиксации нарушений ПДД", другой касается обработки результатов фиксации автотранспорта специальными техническими средствами, входящими в систему фото-видеофиксации Челябинска.

Сумма закупок составляла более 11 млн руб. Найдены следующие нарушения заказчиком Закона о контрактной системе: в документах о закупке стоимость одной из двух услуг была установлена как 0 руб.; разделы документации о закупке противоречили друг другу. Антимонопольщики рассмотрят вопрос о привлечении заказчика к ответственности, сообщает пресс-служба управления ФАС по Челябинской области.