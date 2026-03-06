06 Марта 2026
Уральский ФО
Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В Екатеринбурге из-за столкновения двух автобусов пострадала 17-летняя девушка

В Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса, в результате чего пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло 5 марта в 13.00 на ул.Карла Либкнехта, вблизи дома № 48. По предварительной информации, водитель автобуса с маршрутом №87 "Академика Ландау-Горбольница 7", подъезжая к остановочному комплексу "ТЮЗ" не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со стоящим автобусом "ГАЗ" 48-го маршрута "Горбольница 7-Широкая речка". После столкновения, водители, не убедившись в отсутствии пострадавших, уехали с места ДТП в отдел Госавтоинспекции Екатеринбурга для оформления процессуальных документов.

ДТП с участием двух пассажирских автобусов на ул. Карла Либкнехта в Екатеринбурге(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Как выяснилось позднее, при столкновении пострадала 17-летняя пассажирка автобуса №48. С места ДТП ее доставили в ДГКБ 9 для оказания необходимой медицинской помощи.

Водителем первого автобуса оказался 64-летний местный житель с 42-летним стажем вождения, к административной ответственности не привлекался. В момент ДТП в салоне автобуса находились шесть пассажиров. Водитель пояснил автоинспекторам, что не смог остановиться из-за наледи на проезжей части.

Вторым автобусом управлял 63-летний мужчина, местный житель, имеющий стаж управления транспортными средствами 40 лет, к административной ответственности также не привлекался. В момент ДТП в салоне автобуса находились 10 пассажиров, при столкновении травм не получили.

ДТП с участием двух пассажирских автобусов на ул. Карла Либкнехта в Екатеринбурге(2026)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В отношении обоих вынесены определения об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ "Оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия". По результатам проведенного автоинспекторами освидетельствования, водители трезвы.

Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Не стоит забывать и о том, что за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ, в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административного ареста на срок до 15 суток .

Теги: Екатеринбург, ДТП, автобус, подросток


