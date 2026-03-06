Екатеринбургский завод холдинга "Атом" пополнил парк строительной техники

В рамках модернизации производственной базы екатеринбургский завод по выпуску высококачественного бетона "Бетон-Экспресс" (входит в структуру строительного холдинга "Атом") пополнил парк автобетоносмесителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, на линию вышли пять новых миксеров на базе шасси FAW (ФАВ), оснащенных смесительными установками передового китайского производителя спецтехники Zoomlion (Зумлион) и подогревом, что позволит сохранять качественные характеристики бетона в суровом уральском климате.

Новые автобетоносмесители завод приобрел по инвестиционной программе холдинга.

"Мы нашли возможность улучшить показатели по транспортировке и доставке нашей бетонной смеси на объекты, чтобы повысить производительность строительного процесса: ускорить процесс заливки бетона, сохранив эталонное качество монолитных работ. С помощью новых миксеров мы оптимизировали логистику, увеличив суточный объем перевозок и обеспечив бесперебойную подачу бетона на стройплощадки. Это повышает конкурентоспособность "Атома" на рынке перевозки бетона в целом", - рассказал директор ООО "Бетон-Экспресс" Александр Медунин.

Успешный опыт взаимодействия со спецтехникой из Китая у предприятия уже есть: ранее автопарк завода пополнялся бетоносмесителями Sitrak (Ситрак). Эти машины продемонстрировали простоту в обслуживании и надежность в условиях интенсивной эксплуатации.

Новые миксеры уже приступили к работе и поставляют бетон на собственные стройплощадки холдинга, а также другим застройщикам региона. Всего в автопарке бетонного завода теперь насчитывается более 30 единиц специализированной техники.