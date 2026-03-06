Трамп собирается "спасти Америку", запретив голосование по почте

Президент США Дональд Трамп представил проект закона о "спасении Америки", запрещающий голосование по почте. Он уверен, что это поле для массовых фальсификаций, с помощью которых у него украли победу на выборах 2020 года.

Если закон будет принят, то граждане США на избирательных участках должны будут предъявлять удостоверения личности и иметь возможность документально подтвердить свое гражданство. Удивительно, но сейчас этого нет, а проголосовать может практически каждый, в том числе мигранты, которые большей частью поддерживают демократов. Поэтому республиканцы заинтересованы в данной норме, а демократы резко против.

Обе партии готовятся к промежуточным выборам в конгресс 3 ноября. Демократы собираются использовать все ошибки Трампа и вернуть себе контроль над обеими палатами, на что, согласно опросам, имеют хорошие шансы. Республиканцы надеются законодательно ограничить возможности для демократов, в том числе меняя избирательные округа.

В 2025 году в ряде ключевых штатов заранее начали готовиться к схватке, перекраивая границы округов, чтобы обеспечить победу на выборах. Так сделали в Техасе, чтобы там побеждали республиканцы. Изменения могут принести им дополнительные пять мест от Техаса. Это немалое количество, учитывая, что сейчас в палате представителей перевес республиканцев минимальный - 219 против 212. Но в Калифорнии сделали то же самое, и демократы в результате могут тоже получить пять дополнительных мест.