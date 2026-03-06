"Победа" по решению суда постарается рассаживать детей 12-18 лет рядом с родителями
Авиакомпания "Победа" теперь "предпринимает все возможные меры" для оформления соседних кресел для пассажиров в возрасте 12-18 лет с родителем или сопровождающим, говорится в сообщении перевозчика.
Ранее по иску прокуратуры Щербинский районный суд Москвы постановил внести соответствующие изменения во внутренние Правила перевозки компании.
До этого соседние кресла с родителем или сопровождающим предоставлялись бесплатно только для детей до 12 лет – этого требуют Федеральные авиационные правила.
Предоставление мест рядом у "Победы" оказывается платно как отдельная услуга.