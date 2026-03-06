В Тюмени произошел пожар в школе №27

В Тюмени произошел пожар в школе №27 по ул. Пермякова, 39а, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Загорелось подсобное помещение на первом этаже. Участие в ликвидации пожара принимали девять человек, две единицы техники. В ведомстве сообщают, что пострадавших во время пожара нет.

Однако SHOT, сообщает, что пострадал учитель труда. Якобы в его кабинете замкнул принтер, после чего началось возгорание. Всех школьников оперативно эвакуировали из здания на улице Пермякова. Пострадавшего учителя увезли в больницу на автомобиле "скорой помощи".