Единственный выживший в Пермском крае турист рассказал, что на самом деле произошло на плато Кваркуш

К трагедии на плато Кваркуш, которая унесла жизни четверых туристов, привела череда случайностей, сообщает "КП Пермь" со ссылкой на анонимный источник среди волонтеров, который участвовал в спасательной операции. Он рассказал подробности трагедии, которые узнал от единственного выжившего туриста.

Группа выехала из Золотанки 20 февраля. На маршрут выехали уже поздно, к вечеру у одного из снегоходов возникли проблемы. Группа остановилась, чтобы отремонтировать технику. Началась пурга, стемнело. Мужчины решили переждать непогоду - выкопали укрытие, натянули тент. Это стало роковой ошибкой. Поисковики даже представить не могли, что искать туристов надо именно в этом месте: это одно из самых неудачных мест на плато, где можно было остановиться.

Мужчинам следовало отъехать метров на 200 вправо или влево, где был лес и не было такого сильного ветра, из-за которого невозможно развести костер. С 21 по 24 февраля в радиусе 500 метров рядом с ними катались люди, но именно в этом месте практически никто не ездит - там очень сильные ветра, а поверхность твердая - как асфальт.

Ключевым фактором трагедии стал аномальный холод: ночью столбик термометра упал ниже -30°С. Поисковики отмечают, что алкоголь туристы не употребляли - версия о нетрезвом состоянии не подтверждается. Из-за сильного ветра и снега утром снегоходы вышли из строя - воздуховоды техники забило снегом, а влага попала в радиатор, лишив туристов шанса на спасение.

Первые два дня все были живы. На третий день умер первый из туристов. Он вышел из укрытия, выпил из термоса залпом чай и упал. Возможно, у организма произошел термический шок. Еще двое в этот же день приняли решение пешком отправиться за помощью и выйти к избе Иванова, но сбились с пути и ушли левее, чем нужно. К этому моменту у них уже произошло сильное переохлаждение и истощение организма.

Спасатели отмечают, что все мужчины были без варежек: когда человек обмораживается, в какой-то момент появляется обманчивое ощущение, будто ему становится жарко и начинает раздеваться. В яме под тентом оставались двое. Изначально сообщалось, что к моменту прихода спасателей оба были живы и просили пить. Якобы после того как им дали теплой воды, один тут же умер. А второй, наоборот, ожил и начал разговаривать. Источник издания опровергает эту информацию - жив был только один. Когда именно умер его друг он не знал, из-за холода он потерял счет времени. Но это было примерно за двое - трое суток до спасения.

Поисковики считают, что именно череда небольших ошибок и случайностей привели к трагедии. Туристов мог бы спасти спутниковый телефон, но по случайности они забыли его дома.