Осторожно, фейковые скидки: россиян грабят на маркетплейсах

Сотрудники профильного подразделения МВД зафиксировали всплеск активности интернет-преступников, которые выдают себя за официальных ритейлеров на крупных торговых платформах.

Злоумышленники используют хитрую тактику: они получают доступ к чужим личным кабинетам продавцов и размещают позиции с аномально низким ценником. Главная цель такой манипуляции - заставить человека уйти с защищенной площадки в сторонний мессенджер. В описании лота указывается контактный номер, по которому якобы можно организовать моментальную доставку или получить дополнительную скидку, рассказали в управлении МВД по борьбе с киберпреступлениями.

В ходе приватной переписки покупателю отправляют вредоносный адрес, имитирующий форму подтверждения заказа. Внешне такой сайт полностью копирует дизайн известного маркетплейса, создавая иллюзию безопасности. Однако ввод платежных реквизитов на подобной странице приводит к мгновенному списанию средств в пользу аферистов.

Полиция настоятельно рекомендует совершать все финансовые операции исключительно внутри официальных приложений и игнорировать любые просьбы о переходе по внешним ссылкам. Помните, что легальные продавцы никогда не требуют оплаты через сторонние сервисы или личные сообщения.

Ранее в Екатеринбурге были зафиксированы случаи, когда преступники звонили родственникам участников спецоперации, представляясь работниками городской администрации. Так злоумышленники пытаются выведать паспортные данные под предлогом оформления пропусков в мэрию и подготовки документов для "вручения медалей".