Azur Air задерживает рейс из Екатеринбурга во Вьетнам на пять часов

Авиакомпания Azur Air задерживает рейс из Екатеринбурга в Нячанг на пять часов. Об этом свидетельствуют данные на онлайн-табло аэропорта "Кольцово".

Согласно расписанию, самолет рейса ZF-2537 должен был вылететь еще в 10.05, однако пассажирам придется прождать отправления до 15.05. По какой причине рейс был перенесен - не сообщается.

Напомним, что 10 и 11 февраля Azur Air также задержал три рейса. Тогда авиаперевозчик сообщил, что перенос вылета не связан с техническими неисправностями бортов и не носит массовый характер.

В свою очередь, Telegram-канал Mash сообщает, что из-за жалоб пассажиров на постоянные задержки рейсов была организована проверка, по итогам которой уже в апреле штат сотрудников авиакомпании будет сокращен на 6%. За два с небольшим месяца текущего года было задержано уже семь рейсов, пассажиры одного из которого прождали отправления порядка 50 часов.

Сейчас большинство "Боингов" якобы осматривают на неисправность. В Azur Air же заявили, что расписание корректируется в связи с временным выводом Boeing 767, а пассажиров заранее будут уведомлять о новом времени вылета.