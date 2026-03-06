СМИ: США высадили спецназ в Ираке, произошли боестолкновения

Спецназ США 4 марта десантировал военный контингент в нескольких районах Ирака, сообщает курдское издание Rudaw. Американские войска высадились в пустынных местах на вертолетах.

Когда пограничники и армейские подразделения Ирака приблизились, произошли боестолкновения, в результате которых один иракский солдат был убит, двое ранены. Официальные лица Багдада заявили, что их войска оказались под огнем, когда подошли на расстояние в несколько километров. Американцы просто напали на них.

Власти Ирака заявляют, что цель высадки американских военных неясна. Они совершили нападение на иракской территории. Начато расследование на высоком уровне.

На днях президент США Дональд Трамп призвал курдов выбрать сторону в войне - быть с США или с Ираном. США хотят использовать курдов для наземного вторжения в Иран. Им обещают автономию, если они помогут свергнуть власть в Иране. Курды компактно проживают в трех странах: Ираке, Иране и Турции. Это древний народ, но не имеющий своего государства.

Иран накануне заявил, что со стороны Ирака была предпринята попытка наземного вторжения. В то же время Иран не боится сухопутного вторжения США, ожидая его и считая, что оно станет для катастрофой для США.

"Мы их ждем. Мы извлекли много уроков. И мы готовы к любому другому развитию событий", - сказал глава МИД Ирана Аббас Аракчи.