В Карабаше – новая коммунально-тепловая авария

На одной из теплотрасс Карабаша вновь произошла авария.

Сегодня в 8.10 сотрудники компании ООО "Перспектива" снова обнаружили повреждения центральной теплотрассы в районе дома №15/1 по улице Металлургов и оперативно приступили к устранению неисправности.

Идёт слив теплоносителя и подготовка к сварочным работам. Предварительная оценка специалистов показывает, что работы займут примерно пять-шесть часов. Ориентировочный срок завершения ремонта – 14.00, сообщает пресс-служба мэрии.

Это не первая схожая авария за последние дни. 3-4 марта из-за прорыва на тепловых сетях без отопления остался 31 многоквартирный дом, образовательные и социальные учреждения. Возбуждено уголовное дело.