Трамп исключил журналиста Такера Карлсона из движения MAGA

Президент США Дональд Трамп исключил известного американского журналиста Такера Карлсона из движения трампистов "Make America Great Again" (MAGA; "Сделаем Америку снова великой"). Это произошло после того, как Такер раскритиковал нападение США на Иран.

"Такер сбился с пути. Я знал это давно, и он не сторонник MAGA. MAGA спасает нашу страну. MAGA делает нашу страну снова великой. MAGA — это Америка прежде всего, а Такер ничего из этого не делает. И Такеру действительно не хватает ума, чтобы это понять", - приводит цитату Трампа "Коммерсант".

Ранее Карлсон назвал удары по Ирану "абсолютно отвратительными и злодейскими".

До этого Трамп раскритиковал Испанию за то, что она осудила удары США и Израиля по Ирану. Президент США пригрозил Мадриду разорвать торговые отношения.