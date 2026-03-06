В Прикамье эвакуировали еще несколько учебных учреждений

В Перми эвакуировали Поволжский институт железнодорожного транспорта, расположенный на улице Максима Горького, сообщает "ЧП Пермь".

По данным соцсетей, 6 марта, в учебное заведение поступило анонимное сообщение о минировании. В связи с потенциальной опасностью была проведена экстренная эвакуация всех студентов и преподавателей.

Также был эвакуирован Пермский финансово-экономический колледж на ул. Дзержинского. Там сработала пожарная сигнализация. На место прибыл пожарный расчет.

Отметим, что ранее сообщалось об эвакуации Чернушинского краевого политехнического колледжа. В заведение также поступило сообщение о минировании.