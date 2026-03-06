США временно разрешили Индии покупать нефть у России

Министерство финансов США выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Лицензия выдана на операции с сырой российской нефтью и нефтепродуктами, загруженными на суда до 5 марта.

"Чтобы обеспечить бесперебойный поток нефти на мировой рынок, Министерство финансов США выдает временное 30-дневное разрешение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим заводам закупать российскую нефть", — заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Эта намеренно краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже находящейся в море", - добавил министр.

Благодаря наличию большого количества российской нефти на морских судах, как под санкциями, так и без них, нефтеперерабатывающие заводы смогут быстро увеличить закупки и стабилизировать свою деятельность, пишет Bloomberg.

Участники рынка считают, что на этом фоне российские продавцы нефти могут не только отказаться от скидок, но и даже повысить цены на свой товар.

Согласно данным систем отслеживания судов Kpler, на танкерах в Азии простаивает около 11 ммлн баррелей российской нефти, при этом почти 70% судов находятся у берегов Китая и в Сингапурском проливе.

Индия увеличила закупки российской нефти после начала СВО в 2022 году, покупала ее со значительными скидками и в больших объемах. США в итоге пригрозили Индии карательными пошлинами и другими санкциями, и сделки почти прекратились. Но с началом войны в Персидском заливе Индия потеряла альтернативный источник нефти.