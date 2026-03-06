06 Марта 2026
Политика
Фото: Накануне.RU

Звездам могут запретить иностранные имена без регистрации в Роспатенте

Отечественные исполнители рискуют потерять право на использование сценических имен на иностранном языке. Об этом сообщила "КП" со ссылкой на генерального директора фирмы "Онлайн Патент" Алину Акиншину.

Новые законодательные нормы могут ограничить работу артистов, которые не оформили свои псевдонимы в Роспатенте до 1 марта. Хотя государственные ведомства пока не опубликовали детальные инструкции, эксперты уже видят серьезную угрозу для тех, кто выступает под англоязычными брендами без юридической защиты.

Такая ситуация ставит под удар привычные способы заработка знаменитостей. Под запрет может попасть торговля фирменной одеждой, реализация билетов на выступления и даже работа авторских веб-ресурсов. Некоторые популярные певцы, включая Feduk, MOT и L'One, предвидели подобные сложности и заранее превратили свои имена в охраняемые товарные знаки.

Остальным деятелям культуры придется оперативно решать вопрос с документами, чтобы сохранить возможность легально вести коммерческую деятельность и продвигать свои проекты под привычными именами.

язык, русский, артист,


