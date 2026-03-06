Зеленский недоволен количеством выпускаемых ракет на Ближнем Востоке

В войне США и Израиля против Ирана в сутки выпускается больше ракет, чем Украина использовала за все четыре года, что она воюет против России, заявил Зеленский. Он недоволен тем, что война с Ираном привела к еще большей нехватке ракет для киевского режима.

Как писала The Wall Street Journal, война с Ираном сокращает поставки Украине. Еще до начала иранской кампании ВСУ крайне не хватало ракет для зенитных комплексов Patriot. Во многом именно благодаря этому России удалось поразить многие объекты и вызвать большие проблемы в Киеве.

"Первые сутки для стран Ближнего Востока были шоковыми. Между нами, они использовали 800+ ракет PAC-3. Украина не имела такого количества ракет за все время", - посетовал Зеленский по итогам заседания правительства.

Зеленский на днях уже просил ракеты Patriot у стран Ближнего Востока, предлагая взамен некие перехватчики дронов.

В прошлом году он пожаловался американскому телеканалу ABC News на то, что США передали 20 тысяч ракет не украинским боевикам, а своим военным, дислоцированным на Ближнем Востоке. А он так рассчитывал на эти ракеты.

"Мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет", - признал киевский главарь.