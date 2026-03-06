Власти планируют поднять МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году

Российские власти наметили масштабное увеличение базовых трудовых выплат на ближайшие шесть лет. Председатель думского комитета по труду Ярослав Нилов сообщил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда прибавит еще как минимум 8 тысяч рублей. Итоговая цель этого плана - зафиксировать нижнюю границу заработка на отметке 35 тысяч рублей ежемесячно. Депутат считает, что именно столько минимально должен получать каждый человек, который трудится полный рабочий день, сообщает ТАСС.

В текущем периоде МРОТ уже преодолел планку в 27 тысяч рублей, показав рост на 20% относительно прошлого года. Парламентарий уточнил, что федеральный закон запрещает регионам платить людям меньше этой суммы. Местные власти могут только увеличивать выплаты сверх установленного норматива, но не сокращать их.

На данный момент во всех субъектах страны соблюдают это правило. Минимальный доход в размере 27 093 рублей имеют около 4,5 млн россиян.

Кстати, для получения средней пенсии в 27 тысяч рублей россиянину необходимо накопить 112 пенсионных баллов, однако при зарплате на уровне МРОТ этот процесс растянется более чем на столетие.