В Екатеринбурге приставы нашли должника, записавшись к нему на фотосъемку

В Екатеринбурге судебные приставы нашли должника по налогам. Для этого им пришлось записаться к нему на фотосъемку.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, мужчина задолжал около 400 тысяч рублей. Платить он не спешил, официального дохода не имел и на прием к судебным приставам не являлся.

В итоге те нашли аккаунт должника в социальных сетях, где он предлагал услуги фотографа. Остальное было делом техники. Придя на фотосъемку, пристав провел с уральцем разъяснительную беседу, а также вручил ему требование о явке на прием.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль в счет полумиллионного штрафа. Примечательно, что машина была припаркована неподалеку от здания ФССП.